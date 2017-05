Opmerkelijk: Buffon wou stoppen na belofte voor matchen tegen Barcelona

Buffon had immers een opvallende belofte gedaan voor de wedstrijden tegen Barcelona. "Ik had gezegd dat ik zou stoppen met voetbal als ik over de twee matchen tegen Barcelona een clean sheet haalde", vertelde hij Sky Italia. "Ik vertelde dat aan de voorzitter en die zei me dat we in de loop van het leven wel meer domme uitspraken doen", lachte hij.

"Maar dat ik er moest over ophouden en doorgaan. Dus heb ik mijn belofte moeten terugnemen. De voorzitter heeft meer ervaring dan ik en gaf me altijd goed advies. Maar die clean sheets deden wel deugd, want het was verdiend. De jongens in de verdediging hebben zich kapotgelopen om ongeschonden eruit te komen."