Terugkeer naar BelgiÃ«? Dit heeft Guillaume Gillet daarover te zeggen

Om eerlijk te zijn... We vonden het al rare geruchten, want toen Gillet Anderlecht verliet was dat omdat hij in Frankrijk het ideale leven had gevonden voor zichzelf en zijn familie. Maar natuurlijk kon een gebrek aan speeltijd hem dwingen terug te keren, maar dat veranderde intussen wel.

"De kans is groot dat ik blijf", zei Gillet bij het Franse praatprogramma J+1. "Ik moet nog bijtekenen, maar dat Conceiçao blijft is een goed teken voor mij. Hij geeft me veel minuten, ondanks mijn leeftijd. Dus ik zie niet in waarom het avontuur hier zou stoppen."