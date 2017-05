Eindelijk ontlading in Lokeren: "Guusje heeft gescoord!"

Had ik ze allemaal gescoord, zat ik al boven de tien! -Guus Hupperts Deel deze quote:

Of het net als bij Van Nistelrooij het verhaal van de ketchupfles -eens er iets uitkomt, blijft het maar komen- wordt, is nog af te wachten. "Ik hoop volgend seizoen toch belangrijker te kunnen worden met assists én goals. Ik heb lang moeten wennen aan het spel in België. Die goal zal zeker helpen voor het vertrouwen."

"Het speelde echt wel in mijn hoofd. Ik heb er best veel gemist, had ik al die grote kansen gescoord, zat ik al boven de tien." Zijn assistentotaal dikt ook al aan met vier stuks, al geeft hij daarvoor vooral de credits aan De Sutter. "Ja er waren drie assists voor Tommeke bij, met Tom in de spits loopt het wel."