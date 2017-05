Vanhaezebrouck weer lyrisch voor Weiler en Anderlecht: "Sterker dan we ooit van hen gewend waren en dat is zijn verdienste"

Vanhaezebrouck is wel fier dat hij zich (toch even) kunnen mengen heeft in het titeldebat. "Ik had een strijd verwacht tussen Anderlecht en Club Brugge. Goed, als Club Brugge wint, komt het weer dichter, maar ik verwacht niet dat Anderlecht dit nog uit handen gaat geven met nog vier matchen te spelen", aldus de coach.

Vanhaezebrouck weet ook de reden daarvoor. "Waarom? Vaak in het verleden, als we tegen Anderlecht speelden, konden we hen fysiek achteruit duwen. Dit jaar is die ploeg daarin gegroeid en is een veel sterker fysiek geheel dan we ooit gewoon geweest zijn van Anderlecht."

"Ze hebben ons op bepaalde momenten op het middenveld gewoon overpowered. Maar ik had natuurlijk ook graag volledig gestaan, dat had de wedstrijd nog mooier gemaakt. Chapeau voor mijn collega dat hij die groep zo heeft voorbereid, dat is zijn verdienste."