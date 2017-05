Dalsgaard Ã©n Vormer verbazen met hun reactie over 'aanslag'

Henrik Dalsgaard opende de debatten in de catacomben van Jan Breydel. "Het was misschien wel een beetje hard, maar ik speel de bal en ga niet met de studs naar voren. Een goede tackle en dus geen fout, denk ik." Een mening die overigens ook door Francky Dury werd gedeeld: misschien wat hard, maar zeker niet onfair.

En Ruud Vormer had ook een vreemde reactie in huis. “Had ik vorige week tegen Anderlecht geen rode kaart gekregen, dan had ik nu ook gewoon mijn voet gezet in het duel met Dalsgaard. Ik wilde niet opnieuw de lul zijn, na vorige week, dus sprong ik. Maar ik denk dat het een correcte tackle was van hem."