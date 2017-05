Nog vier speeldagen: zo liggen de kaarten, de resterende programma's, de Europese kalender en dÃ© titelstrijd

Om te beginnen: Anderlecht is voorlopig dan wel nog steeds (veruit) de fiere leider, met Club Brugge op 4 en AA Gent op 5 punten mag het zich zeker nog niet zegezeker tonen. Temeer het programma van Anderlecht nog wel vrij zwaar oogt, met nog een uitwedstrijd in Club Brugge voor de boeg.

Anderlecht moet nog tegen Zulte Waregem (T), Club Brugge (U), Charleroi (U) en Oostende (T)

Club Brugge moet nog tegen Charleroi (U), Anderlecht (T), Oostende (U) en AA Gent (T)

AA Gent moet nog tegen Oostende (U), Charleroi (T), Zulte Waregem (T) en Club Brugge (U)

Als we de stand in play-off 1 tot op heden bekijken, komt AA Gent er als koploper uit. Anderlecht volgt op korte afstand, ook Club Brugge en Charleroi doen het voorlopig goed. Enkel Zulte Waregem kon nog geen enkele wedstrijd winnen in deze play-offs en staat met 2 op 18 nu ook op de zesde plaats.

Als we kijken naar de strijd om de Europese plaatsen, dan is Anderlecht voorlopig kampioen en dus goed voor een ticket in de groepsfase van de Champions League, zou Club Brugge de voorrondes spelen voor het kampioenenbal en Gent de voorrondes van de Europa League - Essevee mag al zeker de poules betwisten als bekerwinnaar.

Charleroi en Oostende lijken onder elkaar te gaan uitmaken wie in een barrage tegen Racing Genk (of KV Mechelen, STVV of een van de andere gegadigden) mag proberen de tweede voorronde te gaan bereiken. De onderlinge duels tussen beide teams zitten erop, dus moeten punten worden gepakt tegen andere teams.

Bij gelijkheid van punten - Oostende staat twee punten in het krijt bij Charleroi - hebben de Kustboys het voordeel, want Charleroi kreeg er voor de start van de play-offs een half puntje bij. Bij een gelijke stand tussen de drie topploegen heeft Gent om dezelfde reden het voordeel, terwijl Anderlecht als kampioen van de reguliere competitie altijd voor blauw-zwart komt.