Deschacht kan nog belangrijke rol spelen in play-offs

René Weiler zag Kara Mbodji gisteren zijn derde gele kaart krijgen en de verdediger is dus geschorst voor de match tegen Zulte Waregem. En Bram Nuytinck zit met een blessure en het is bijzonder twijfelachtig of de Nederlander klaar raakt voor de match van zondag.

En dus heeft Weiler in het hart van zijn verdediging enkel nog een fitte Spajic en Olivier Deschacht, die de afgelopen maanden bijzonder weinig speelde. De kans bestaat dus wel dat hij nog een rol van belang krijgt de komende weken.