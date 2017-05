Wat een nostalgische transfer zou dat zijn indien Manchester United deze jongen haalt

Kasper Schmeichel staat immers op het lijstje van José Mourinho. De doelman van Leicester City kwam vorig seizoen natuurlijk heel hard in de schijnwerpers te staan. Zijn vader Peter is één van de meest iconische doelmannen die Engeland ooit huisvesde. In de jaren 90 was hij het sluitstuk dat hen aan vele prijzen hielp.

Kasper is nu 30 en tekende vorige zomer een conctractverlenging. Maar volgens Sky veranderde de Deen ook van manager recent om te tekenen bij de Italiaan Luca Bascherini, die heel goeie contacten heeft met de directie van Man U.