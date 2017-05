Hanni had zich weer tot matchwinnaar kunnen kronen, maar... "Bal zat tussen de benen"

Het was opvallend hoe blij iedereen was met een punt bij Anderlecht. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het voor de wedstrijd de grootste betrachting en opdracht was om niet te verliezen. Daar legden ook alle spelers de nadruk op, ook Hanni.

"Een heel goed punt ja. Dat we hadden kunnen winnen als ik die kans binnenschiet? "Tja, de bal zat wat tussen mijn benen. Dus ik kon niet uit volle kracht schieten en ook niet gericht. Ik had anders misschien wat harder en meer naar de kant kunnen schieten."