Ondanks ontgoocheling tegen Anderlecht, toch tevredenheid bij Mitrovic: "De nul houden, dat is als seks voor mij"

De individuele blunders zijn eruit, ga maar na hoeveel punten we daarop verloren hebben -Hein Vanhaezebrouck

Ook Milicevic zag dat de defensie top was tegen Anderlecht. "Kalinic pakt enkele erg goeie ballen en Gigot, Mitrovic en Rami deden het heel goed." Vanhaezebrouck ging zelfs nog een stapje verder. "Hét verschil met voordien? De individuele blunders zijn eruit."

"Je moet eens nagaan hoeveel punten we van in het begin van het seizoen in de competitie én Europees daardoor lieten liggen. Het zijn er een pak, zonder die fouten start je niet met zo'n achterstand in de play-offs en sta je nu nog bij Anderlecht", gaf Vanhaezebrouck aan.