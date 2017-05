Mulder kraakt Gent en Anderlecht (en vooral Teo) genadeloos af: "Vitaal gebrek aan klasse"

Het begon nochtans veelbelovend. "Aanvallend spel is de stijl van de coach én Gent stond vijf punten achter en kon het verschil dus terugbrengen tot twee, met alle uitzicht op de titel. Anderlecht houdt van de tegenaanval en deinsde georganiseerd terug", aldus Mulder in Het Laatste Nieuws.

Maar dat bleef niet duren. "Gent hield het niet vol en van de weeromstuit werd Anderlecht sterker. Dat kwam beide teams niet goed uit, leek het. Er ontstond enige onzekerheid. Het tempo daalde, aangezien men de voortzetting niet precies kende."

Geen moordenaars in de strafschopgebieden, wel slecht positie kiezende stoomwalsen -Jan Mulder

Mulder zag er een schaakpartij in. "Gent-Anderlecht veranderde in een soort Kasparov-Karpov. Er zitten getergde roofdieren aan het bord die schaken tot de fysieke uitputting volgt. We krijgen te maken met tot in het merg vermoeide kemphanen die nog net overeind gehouden worden door de rugleuning van hun stoel. Haviken, vorsten, stoomwalsen, sluwe vossen, moordenaars passeren de revue."

Die miste hij zondag. "Maar niet in de Ghelamco Arena. In de strafschopgebieden verschenen geen moordenaars en vorsten, wel slecht positie kiezende stoomwalsen. Gent-Anderlecht werd gekenmerkt door een vitaal gebrek aan klasse. Voorin."

Arme Teo

"Teodorczyk werd grotendeels aan zijn lot overgelaten, maar telkens als hij de bal kreeg, knoeide hij zich onmiddellijk in een dribbel waar hij nooit meer uit kwam. Teo heeft nu 680 minuten niet meer gescoord."