Op de korrel genomen door Charleroi, dit heeft Vertenten te zeggen over de penaltyfase

Als we de beelden bekijken, lijkt het alsof de vierde scheidsrechter signaal geeft aan Vertenten dat het penalty was, maar dat weerlegt hij zelf. "Ik ben het die de fout gezien heeft en niet de vierde ref (Visser). Hij heeft me zelfs gevraagd wat ik gezien had", legt Vertenten uit bij de RTBF.

"Er was een fout op de speler van Oostende en dus was er penalty", voegde hij daaraan toe. "Marcq trok inderdaad aan het truitje van Musona, maar hij kon op dat moment de bal niet spelen, want die kwam aan de tweede paal. Maar dit gezegd: reglement is reglement!"