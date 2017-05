Tegen Club Brugge in ander systeem? "Toen gaven we niets meer weg"

"In de eerste helft hebben we onszelf niet laten zien en lieten we hun belangrijkste spelers teveel aan de bal komen. Maar vanaf minuut 46 waren wij de bovenliggende partij tegen Gent", aldus Timothy Derijck bij onze videoman.

"We zijn tijdens de pauze van systeem veranderd en we zijn 3-5-2 gaan spelen in plaats van 4-3-3. We wilden druk zetten op hun belangrijke spelers en we hebben niet te veel meer weggegeven. Dus dat was op zich geslaagd."

We gaven het eerder al aan: met een extra spits rond Leye en met mensen als Madu en Dalsgaard die als backs echt wel hun werk kunnen doen op een volledige flank is een 3-5-2 op zich geen slecht systeem voor Essevee.

Of Dury ook in Brugge met een ander systeem uit zal pakken? Het kan altijd, want van Dury mag er wel al eens een experimentje volgen met oog op volgend seizoen. "We zitten in een luxepositie door de bekerwinst, maar we wilden echt wel nog heel veel laten zien in play-off 1. De groep was superprofessioneel en had er veel zin in. De verliesmatch tegen Anderlecht en dat we in de eerste vier-vijf matchen niet konden winnen? Dat heeft ons pijn gedaan."