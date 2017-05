Gent klopt zich op de borst: "We zijn nog steeds het beste team in play-off 1" - maar wie pakte na Gent de meeste punten?

Na het gelijkspel tegen Anderlecht van afgelopen zondag telt de ploeg van Hein Vanhaezebrouck 12 op 18 in deze play-offs. Via zijn sociale media klopt Gent zich dan ook terecht op de borst: "12 op 18, nog steeds de beste ploeg in play-off 1", klinkt het trots.

Maar wie pakte na Gent de meeste punten in deze play-offs? Wij zetten het even op een rijtje. Leider Anderlecht prijkt na Gent op de tweede plaats wat betreft het aantal behaalde punten in play-off 1. Paars-wit pakte tot dusver 11 op 18. Club Brugge en Charleroi zijn met 8 op 18 gebuisd, terwijl bekerfinalisten Oostende (5 op 18) en Zulte Waregem (2 op 18) het moeilijk hebben.

Het overzicht:

AA Gent: 12 op 18

Anderlecht: 11 op 18

Club Brugge: 8 op 18

Charleroi 8 op 18

KV Oostende: 5 op 18

Zulte Waregem: 2 op 18