De natte droom van Anderlecht: 'Champion Ã  Bruges'

door Johan Walckiers

Anderlecht droomt van kampioen worden in Brugge

Vorig jaar omstreeks deze tijd vierde Club Brugge zijn eerste landstitel in elf jaar nadat het in het eigen Jan Breydel-stadion Anderlecht had verslagen. Een jaar later kan de situatie helemaal omgedraaid zijn, iets waar ze bij paars-wit van dromen.