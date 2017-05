Analisten zien spanning tot laatste speeldag: "Michel speelt het slim" en "Club heeft alles in handen"

Cisse Severeyns volgt het allemaal met grote belangstelling. "Eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat Anderlecht niet ging freewheelen naar de titel", zegt Severeyns. "Charleroi is een raar ploegje, 't is altijd alles of niks bij die mannen. Maar ik dacht wel dat ze op Anderlecht iets gingen laten zien. Dit bewijst ook dat de play-offs een goeie formule is. De spanning is toch waar het om te doen was."

Club Brugge heeft alles in handen om tot de laatste wedstrijd mee te doen

Stijn Stijnen, ex-doelman van Club, is het daarmee eens. "Club Brugge was na de nederlaag tegen Anderlecht helemaal uit koers, maar kijk eens waar het nu staat. Bovendien heeft Club heeft bovendien nog een thuiswedstrijd tegen Anderlecht voor de boeg. Het heeft alles in handen om tot de laatste wedstrijd mee te doen", aldus Stijnen.

"Club komt eigenlijk uit een verloren positie terug. Het is zeker nog niet gedaan, maar ik denk nu ook niet dat Anderlecht zich nog gaat laten ringeloren", vult Severeyns aan.

Hein benadrukt altijd dat de vogel gaan vliegen is

Severeyns geeft daarbij nog duiding over enkele opmerkelijk uitspraken van de coaches. Zoals Michel Preud'homme, die zich verongelijkt voelde bij sommige schorsingen en fases tijdens de laatste wedstrijden. "Michel speelt het slim", weet ex-ploegmaat Severeyns. "Hij haalt er altijd het negatieve uit en gaat daar hard op door. Zoiets blijft wel hangen bij refs en mensen er rond. Hier of daar zal een scheidsrechter dan toch wel eens het voordeel geven hoor."

En Hein Vanhaezebrouck die de titel al aan Anderlecht schonk. "Da 's typisch Hein hé. Hij zei al van in het begin van het seizoen dat Gent nooit kampioen zou spelen. Hij benadrukt altijd dat de vogel is gaan vliegen", vindt Severeyns.