Extra Time met Frank Raes en Filip Joos loopt nog zeker drie jaar door, VRT legt uit waarom dat een goede zaak is

De traditionele voetbaltalkshow op maandag met presentator Frank Raes en vaste gast Filip Joos komt de volgende drie jaar nog steeds op de buis.

"Extra Time is een goede afspraak die voor voetballiefhebbers nauwelijks weg te denken valt", vertelt Luc Van Langenhove, manager VRT Sport, op Knack.be.

Niets hoeven missen

"Het is ook goed nieuws dat we clips van het voetbal uit onze hoogste klasse kunnen aanbieden via onze Sporza-apps en -website. Zo hoeven de fans niets van het voetbal te missen, waar ze ook zijn."