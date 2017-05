Dury komt in top-3 langstzittende coaches (tenzij hij naar Club Brugge vertrekt)

Als we kijken naar de coaches van ploegen in de top-10 van de UEFA-ranglijst, dan is en blijft Arsene Wenger uiteraard de langstzittende coach. Hij is al de baas bij The Gunners sinds 1996.

Christophe Galtier staat momenteel op een tweede plaats, want hij is al coach van Saint-Etienne sinds 2009. Stéphane Moulin (Angers) vervolledigt het podium.

Jocelyn Gourvennec (2010, Guingamp) en Giampiero Ventura (2011, Torino) gingen tot vorig jaar Dury ook nog vooraf, maar zij kozen voor respectievelijk Bordeaux en Italië. En zo komt Francky Dury in de top-3 na het einde van dit seizoen. Tenzij hij zelf alsnog naar Club Brugge zou verhuizen natuurlijk ...