Ook Vanhaezebrouck geeft op: "Anderlecht feliciteren? Dat heb ik in de eerste match al gedaan"

Voorzitter Ivan De Witte zei zondag al dat hij Anderlecht al zou feliciteren met de titel. "Ik heb Anderlecht na de eerste match al gefeliciteerd", geeft Vanhaezebrouck aan. Hij ziet Anderlecht het niet meer weggeven.

"Ik denk niet dat Anderlecht een tweede keer in de fout zal gaan zoals tegen Charleroi." De opdracht voor Gent was sowieso aartsmoeilijk. "Hadden we gewonnen, zou het geloof enorm gestegen zijn, maar zelfs dan hadden we nog een fantastisch parcours moeten afleggen."