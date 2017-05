Everton-ploegmaat geeft Lukaku advies: 'Zorg dat je niet enkel op Wikipedia staat'

Schneiderlin verkaste twee seizoenen geleden voor een grote som geld van Southampton naar Manchester United. "Ik was heel erg trots dat ik een contract bij Manchester United kon tekenen", aldus de middenvelder in The Mirror. "Maar als je niet speelt, dan is het enige wat je over hebt het feit dat dat op Wikipedia staat."

Bij Everton heeft de Fransman zijn voetbalplezier opnieuw teruggevonden. "Ik wilde gewoon voetbal spelen en opnieuw plezier terugvinden. Ik kan geen beslissing voor iemand maken. Het enige dat ik Romelu kan vertellen is dat hij moet beseffen hoe belangrijk het is om elk weekend te spelen."

Toekomst bij Everton

Schneiderlin ziet ook nog een toekomst bij Everton voor de Rode Duivel. "Romelu is een uitstekende aanvaller, maar hij weet dat hij elke wedstrijd nog steeds kan verbeteren. Dus waarom niet bij Everton?", vraagt de Fransman zich luidop af.