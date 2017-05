Preud'homme deelt prikje uit aan concurrenten: "Geen enkele ploeg speelt dit seizoen voor de titel. Wij wilden er als enige ploeg voor gaan"

“Geen enkele ploeg speelt dit seizoen voor de titel. Wij zijn de enige ploeg die aan het begin van het seizoen verkondigden dat we voor de titel zouden gaan”, vertelde Michel Preud’homme na Club-Zulte Waregem.

“Alle andere ploegen spraken over het behalen van de derde plaats. Sommigen hebben misschien een kort geheugen, maar je kan die uitspraken terugvinden, hoor. Nu wij in een moeilijke positie verzeild geraakt zijn, kunnen we zeggen dat we voor Europees voetbal (en niet meer voor de titel, nvdr.) gaan.”