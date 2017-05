Een dag om nÃ³Ã³it meer te vergeten! Zo beleefde de bezieler van het nieuwe RWDM Thierry Dailly de eerste titel sinds de terugkeer

Een dag om nóóit meer te vergeten! Zo beleefde de bezieler van het nieuwe RWDM Thierry Dailly de eerste titel sinds de terugkeer

door Redactie



RWDM vierde zondag groot feest

Foto: © RWDM 47 - Officiel

Racing White Daring Molenbeek vierde zondag groot feest in het Edmond Machtensstadion. De Brusselse traditieclub sleepte immers de titel in de derde amateurklasse A in de wacht.