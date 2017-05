Stijnen neemt het op voor Butelle en geeft Club Brugge deze raad

"Heeft Butelle Club Brugge punten gekost tegen Zulte Waregem? Neen" - Stijn Stijnen Deel deze quote:

“Maar ik vind persoonlijk dat men niet moet fixeren op de prestatie van Butelle. Ik vind het vreemd dat men op het negatieve aspect focust. Club doet het goed en dat is toch belangrijker dan de prestatie van Butelle?”

“Heeft hij Club Brugge punten gekost tegen Zulte Waregem? Neen. Bovendien: in het begin van het seizoen kende Butelle een moeilijke periode en toen heeft hij zich daar heel goed overheen gezet. Hij trekt zich volgens mij niet veel van de kritiek aan, hoor.”

Contractverlenging

“Hij heeft vertrouwen, want hij durft ballen te gaan plukken. Dat doe je niet als je geen vertrouwen hebt”, gaat Stijnen verder. Al ligt de bal volgens de gewezen Rode Duivel in het kamp van Club Brugge. “Club moet voor duidelijkheid zorgen. Willen ze met Butelle verder of niet?”

“Club Brugge heeft geen keepersprobleem, maar als Butelle een nieuw contract krijgt, zal hem dat alleen maar meer vertrouwen geven. Dát vertrouwen, in combinatie met zijn kwaliteiten en mentale sterkte… Geloof me: dan zal het zéker goed zitten.”

En op korte termijn? Moet Preud’homme nu een gesprek aanknopen met zijn goalie? “Preud’homme is een ex-doelman, dus die weet wel hoe hij dat moet aanpakken. Wat ik denk? Een keeper weet perfect wanneer hij wel of niet in de fout is gegaan. Als trainer zou ik mijn doelman gerust laten en hem laten terugslaan tijdens de volgende match.”