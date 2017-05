Rode Duivel zou wel eens voor hÃ©Ã©l veel commotie kunnen zorgen door transfer tussen topclubs

Toby Alderweireld ligt nog vast bij de Spurs tot 2019, maar weigerde onlangs zijn contract te verlengen omdat hij niet blij was met de contractvoorwaarden. Alderweireld wil een toploon en daar liepen de onderhandelingen op vast. Manchester City staat dan weer voor een grondige oplapbeurt komende zomer en wil vooral zijn defensie versterken.

De interesse in Alderweireld is dus niet vreemd. Tottenham heeft de meest geloofde verdediging van de Premier League en Alderweireld speelt daar een belangrijke rol in. Met zijn lange bal heeft hij daarbij nog een extra wapen waarover City op dit moment niet beschikt. Er zou dus wel eens een heel controversiële transfer uit de bus kunnen vallen.