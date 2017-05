Vertrek uit BelgiÃ« is in de maak: 'Smaakmaker Jupiler Pro League legt al medische testen af'

Henrik Dalsgaard staat steeds dichter bij een overstap naar de Engelse tweedeklasser Brentford. Het Laatste Nieuws meldt dat de Deense flankverdediger momenteel medische testen ondergaat bij de club uit de Championship.

De 27-jarige Dalsgaard is aan zijn tweede seizoen bezig aan de Gaverbeek. In play-off 1 kende hij een uitstekende start met drie goals in z'n eerste drie matchen.

Mogelijk nog een schorsing

Dit weekend eiste Dalsgaard opnieuw de aandacht op, zij het op minder fraaie wijze. De verdediger ging met een tackle driest in op Ruud Vormer. Hiervoor riskeert hij nog een schorsing.