Nog vier speeldagen te gaan, dit elftal floptransfers kon (vooralsnog) niet slagen in de Jupiler Pro League

Zoals elk seizoen streken in onze hoogste klasse enkele jongens neer die de verwachtingen (tot dusver) niet wisten in te lossen. Ook nu is het kransje 'floppers' talrijk.

Miljoenentransfers

De topclubs kochten de afgelopen twee transferperiodes niet altijd even succesvol in. Denk maar aan de komst van Jacob Rinne die niet overtuigde, waarna AA Gent tijdens de winterstop miljoenendoelman Lovre Kalinic binnenhaalde. Over miljoenen gesproken... De man van 10 miljoen Nicolae Stanciu bleef een heel jaar lang op de achtergrond.

Hetzelfde geldt voor Tomas Pina bij Club Brugge. De Spanjaard werd voor 3 miljoen euro weggeplukt bij Villarreal, maar deemsterde al snel weg op Jan Breydel. Blauw-zwart boekte de jongste jaren dan weer succes met enkele Nederlanders, maar de komst van Lex Immers bleek vooralsnog geen voltreffer.

Verder is het komen en gaan van spelers bij Standard bekend, en kon Ibrahima Conte na passages bij Anderlecht en KV Oostende ook bij Waasland-Beveren niet overtuigen. En dus kwamen we al snel bij dit elftal geflopte aankopen uit.