Alexandre Boucaut wordt zwaar gestraft voor zijn blunders, scheidsrechtersbaas Verbist legt uit waarom hij niet anders kon

De flaters van Boucaut in beide matchen zijn ondertussen wel bekend. Zo floot hij geen penalty na een duidelijke fout op Lukasz Teodorczyk, en ontsnapte Henrik Dalsgaard aan rood na een vliegende tackle op Ruud Vormer. Dinsdag besliste het Referee Office om Boucaut een weekend aan de kant te houden.

Twee keer in de fout

"We hebben de twee verslagen bekeken en we hebben vastgesteld dat Boucaut tweemaal in de fout ging", legt scheidsrechtersbaas Johan Verbist uit in Het Nieuwsblad. "Ik vond het opvallend dat Vormer nog zo mild was voor die tackle."

"Helaas zat Alexandre er op korte tijd twee keer naast. Daarom zullen we hier gevolg aan geven." Geen play-off 1 dus meer voor Boucaut. Wedstrijden in play-off 2 behoren wel nog tot de mogelijkheden.