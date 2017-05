Anderlecht wil de beker winnen: "Progressie verzilveren"

Kapitein Heleen Jaques ziet het zitten, zoveel is duidelijk. "We zullen wel top moeten zijn, want ook AA Gent zal alles op die Beker van België zetten. Wie eerst scoort, zal er meteen erg dichtbij zijn, de vorm van de dag zal veel bepalen."

Ook Ella Van Kerkhoven wil graag nog een prijsje pakken dit seizoen: "Het wordt vechten voor elke bal en knokken in die bekerfinale. Sowieso is die match 50/50, we willen echt wel winnen die dag. We hebben veel progressie gemaakt en willen dat verzilveren."

Anderlecht is de laatste speeldag bye, waardoor ze twee weken tijd hebben om zich voor te bereiden op de bekerfinale: "Dat kan een voordeel zijn, maar misschien ook een nadeel - want zo ben je het ritme ook een beetje kwijt."

"We moeten onze mentaliteit blijven tonen en even profiteren van de rust die we krijgen. En dan moeten we ons helemaal klaarstomen voor die laatste wedstrijd van het seizoen."