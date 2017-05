Cristiano Ronaldo vierde een van zijn goals met opmerkelijk gebaar richting de kritische Real-fans en legt ook uit waarom

CR7 was de grote man bij de Koninklijke en zette zijn ploeg met één been in de finale van de Champions League. Opvallend was wel de manier waarop Ronaldo zijn tweede van drie goals vierde. Hij leek aan te geven dat de supporters moeten applaudisseren in plaats van te fluiten.

"Ik wil niet dat de fans mij uitfluiten", gaf de aanvaller in Marca na afloop uitleg bij zijn actie. "Ze weten dat ik altijd mijn best doe. Mijn 400ste treffer? Daar ben ik uiteraard gelukkig mee. De ballen vliegen er momenteel vlot in. Credits ook aan het team, we speelden van begin tot eind op niveau."