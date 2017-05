Icoon acht topkandidaat klaar om Club Brugge-coach te worden: "Hij is het tegenovergestelde van Preud'homme, maar oppassen voor Jankovic-verhaal"

Nu lijkt zijn komst wel een goede zaak voor Club, zo meent ook icoon Danny Verlinden. "Dury mag dan op het vlak van stijl het tegenovergestelde zijn van Preud'homme, maar uiteindelijk zal hij beoordeeld worden op één iets: de resultaten", aldus de oud-doelman in Het Nieuwsblad.

Nú proberen

"Zulte Waregem is Anderlecht of Club Brugge niet, maar hij heeft er wel heel goed werk geleverd. In die mate dat hij het nu wel moet proberen als hij nog wil."

Toch plaatst Verlinden ook een kanttekening. "Ach, je mag je zo klaar voelen voor een stap hogerop als je wil, je zult nooit weten wat de toekomst brengt. Jankovic was er bij Standard ook klaar voor, maar een paar maanden later was hij er alweer weg."