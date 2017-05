In gesprek: De fauw stoomde zich opnieuw klaar met behulp van ... een boksbal

Ene Henrik Dalsgaard begon namelijk grandioos te spelen in de play-offs, met ondertussen drie doelpunten (en een transfer naar The Championship?) op zijn naam. Als rechtsachter is dat niet verkeerd. “Ik ben blij voor hem dat hij het zo goed doet”, aldus De fauw. “We hebben alle spelers nodig, dat sowieso.”

De fauw zelf was iets vroeger dan verwacht opnieuw klaar voor de strijd: “Op zich heb ik fysiek nooit een achterstand opgelopen, omdat ik met mijn schouder vrij vroeg opnieuw kon lopen. Ik heb ook niet lang schrik gehad”, aldus de rechtsachter.

Tijdens de bekerfinale was het even moeilijk in tribune

“Met een boksbal heb ik eerst zachtjes geoefend, maar al snel stond ik er echt tegen te duwen. Het was eventjes alles overwinnen, ook eens de veldtrainingen eraan kwamen, maar alles is uiteindelijk vlot verlopen. Enkel mijn inworpen zijn voorlopig misschien nog iets korter dan vroeger.”

Ook mentaal toonde De fauw zijn sterkte: “Al was het tijdens de bekerfinale wel even moeilijk om op de tribune te zitten. Ik had nog gehoopt om tegen dan klaar te raken om enkele minuten te spelen, maar dat was toen nog niet mogelijk. Ik heb flink wat mooie matchen gemist, maar dat maakt deel uit van het voetbal.”