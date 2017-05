Serieuze twist: wat is er nu echt aan de hand tussen Dury en Club Brugge?

Het is geen geheim dat Dury wel eens een titel wil pakken in zijn carrière in de Jupiler Pro League. Toch hadden we eerder al een analyse gemaakt over waarom Dury meer dan waarschijnlijk - tenzij er een geweldig bod binnenloopt bij Essevee - toch bij Zulte Waregem zal blijven.

De oefenmeester werd echter ook afgelopen week opnieuw volop gelinkt aan Club Brugge. Terecht of ten onrechte? Het is duidelijk dat Mannaert hem als een van de opties ziet en misschien wel bovenaan heeft gezet. Zes jaar geleden wilde hij Dury ook al aanstellen op Jan Breydel, maar toen liep het met een sisser af.

Sport/Voetbalmagazine maakt duidelijk dat het om vals geflirt zou gaan. Daarmee gaat het net als wij tegen de stroom in van meerdere andere media, die al voorzichtig spreken van een akkoord tussen Dury en Club Brugge. Volgens het weekblad wil Verhaeghe er Dury niet bij en zal hij pas een optie worden als anderen afvallen.

Ondertussen kunnen ze bij Club Brugge rustig naar een coach uitkijken en kan Dury op zijn bestuur druk zetten om enkele transfers te realiseren. Voor een goed begrip: de verstandhouding tussen de coach en zijn meerderheidsaandeelhouder is opperbest, al werd in het verleden in bepaalde media iets anders gezegd.

Slotsom: de fans maken zich nog niet druk. "In het voetbal kan het altijd snel gaan, maar op dit moment maken we ons absoluut geen zorgen. We gaan ervan uit dat Dury gewoon bij ons blijft", klinkt het hoopvol. De oefenmeester zelf is zeker gecharmeerd door het voorstel van Club Brugge, maar wil zijn project bij Essevee afmaken.

Hij ligt nog zes jaar onder contract, waardoor hem nu afkopen mogelijk ook duurder wordt dan verwacht. En een coach die al neen zei tegen Wolfsburg, verkast toch ook niet naar blauw-zwart? Temeer hij ondertussen weet dat een plots vertrek na de competitie hem zeker niet in dank zou worden afgenomen. Het standbeeld afbreken voor het op de markt van Waregem wordt neergepoot, neen toch?