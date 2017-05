Louwagie stelt wel Ã©rg scherpe doelstellingen voor AA Gent en vergelijkt met Anderlecht en Club Brugge

"We zitten Club Brugge én Anderlecht echt wel op de hielen", aldus Michel Louwagie van AA Gent ferm in Sport/Voetbalmagazine. Toch wil de club de komende jaren nog doorgroeien.

"We willen nog eens kampioen spelen, uitgaande transfers van 10 miljoen euro of meer realiseren, onze jeugdwerking verder uitbouwen, ... En AA Gent wil over de mooiste infrastructuur van België beschikken, zowel qua oefencomplex als qua stadion."

Op termijn zijn de doelstellingen duidelijk: "Elk jaar Europees spelen en om de paar jaar eens meespelen om de titel. We zetten stappen op alle gebied."