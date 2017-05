Is dit de oorzaak van de slabakkende vorm van Anderlecht-pion? "Ik hoop dat hij geblesseerd is"

De Poolse aanvaller scoorde nog niet in deze play-offs. "Ik hoop voor hem dat hij op dit moment licht geblesseerd is, dat zijn droogte vooral ligt aan het feit dat hij niet honderd procent is", laat Nenad Jestrovic in Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen over de vormdip van Teodorczyk.

Jestrovic kent de situatie waar Teo nu in zit. "Dit zijn de moeilijkste momenten voor een spits. Onder Hugo Broos had ik eens twee matchen niet gescoord. Weet je wat er toen in de kranten stond? 'Jestrogoal' is weer gewoon 'Jestrovic'. Na twee matchen hadden ze mijn naam al veranderd."

Aftrap tegen Essevee

"Ik kom komende zondag de aftrap geven tegen Zulte Waregem. Ik zal Teodorczyk voor de match wel een hart onder de riem steken. Na een compliment van Jestrogoal zullen die goals wel komen", lacht de voormalige publiekslieveling van het Park.