Een terugkeer op het ideale moment: sterkhouder viert na twee maanden comeback bij Gent... met verlies tegen Club Brugge

De middenvelder ging begin maart onder het mes voor een meniscusoperatie. Na een revalidatie van bijna twee maanden is de Braziliaan terug. Maandagavond maakte hij zijn comeback bij de Gentse beloften. Neto gaf met de U21 Club Brugge partij en verloor met 2-1.

De terugkeer van de 25-jarige Neto is welgekomen voor Hein Vahaezebrouck. De spoeling op het middenveld was namelijk dun geworden, zeker nu ook sterke beer Anderson Esiti uitviel met een enkelblessure. Neto zal mogelijk nu vervroegd zijn opwachting maken in play-off 1.