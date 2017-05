Ajax is terug en wij vroegen het de grootste kenner: "Ze hebben tegen United het meeste kans"

Hij was niet verrast. "Ajax speelt al een aantal weken geweldig net zoals gisteren. Denk maar aan de wedstrijd tegen Feyenoord en thuis tegen Schalke 04. Ajax is opnieuw voetbal aan het introduceren van Cruijff en co. uit de jaren zeventig", aldus De Mos in een gesprek met Voetbalkrant.com.

Het kan een boost zijn voor het slabakkende Nederlandse voetbal. "De frustratie dat we geen goed nationaal elftal hebben, wordt hier een beetje mee verzacht. Het geeft hoop dat de Hollandse school herontdekt is."