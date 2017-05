Boucaut geeft nu zelf - heel opvallende - verklaring voor blunder: "Ik stond te dichtbij"

Vreemd genoeg had hij zelf officieel het nieuws nog niet vernomen toen Sudpresse hem contacteerde. "Natuurlijk vind ik dit geen leuk nieuws, want de intensiteit tussen wedstrijden in Play-off 1 en Play-off 2 is toch niet dezelfde. Ik heb het nieuws via vrienden en collega’s moeten vernemen. Dat vind ik bizar. Deze beslissing vindt sowieso zijn grond in de druk die nu op Play-off 1 ligt", aldus Boucaut.

Boucaut verklaarde ook zijn fouten. "Ik had een beetje pech bij die niet gefloten penalty op Teodorczyk. Ik stond goed gepositioneerd maar zag de klap die Penneteau uitdeelde aan Teodorczyk niet, omdat die de bal al had doorgekopt. Die fase met Dalsgaard is helemaal mijn schuld. Ik stond te... dicht bij de actie. Als je er met je neus opstaat, zie je het geheel soms minder goed. Dat klinkt misschien raar, maar zo is het wel."