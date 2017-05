Weiler zag belangrijke pion niet op training verschijnen

Door de schorsing van Kara Mbodji werd er gerekend op Bram Nuytinck, maar die sukkelt met een achillespeesblessure. En hij was vandaag nog steeds afwezig op training. De kans dat hij fit geraakt tegen zondag is dan ook bijzonder klein te noemen. Anderlecht wil de blessure ook niet verergeren en zal geen risico nemen.

Zoals eerder aangegeven is de meest voor de hand liggende vervanger Olivier Deschacht, die al een tijdje niet meer in de basis heeft gestaan. Leander Dendoncker, die zelf niet graag in de verdediging speelt, heeft dat opgelost door zich onmisbaar te maken op het middenveld.