Anderlecht-killer is opnieuw beslissend voor Man Utd met een pareltje van een vrije trap (mét beelden)

De killer van Genk tegen de killer van Anderlecht: het had nochtans een mooie Belgische halve finale kunnen zijn, maar helaas... Celta Vigo en Manchester United namen het tegen elkaar op voor een plaats in de finale. Fellaini begon in de basis, Bongonda bleef op de bank.

De eerste helft verliep vooral voorzichtig, met iets meer kansen voor de bezoekers maar niet genoeg om voor doelpunten te zorgen. Celta-doelman Alvarez was voorlopig de beste op het veld met enkele puike reddingen. Fellaini pakte het eerste geel van de avond voor een elleboogje.

Dodelijke Rashford

In de tweede helft kwam er wat meer schot in de zaak, met gevaar aan beide zijden. En dan was er plots Marcus Rashford: met een prachtige vrije trap in de verste hoek scoorde hij het o zo belangrijke uitdoelpunt voor Man U (zie video).

Celta Vigo zocht naar een antwoord, maar het bleef gewoon bij 0-1. Mourinho was een tevreden trainer, want Manchester vertrekt met een uitstekende uitgangspositie en de Spanjaarden zullen een stunt van formaat moeten waarmaken op Old Trafford als ze nog naar de finale willen.