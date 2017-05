Coosemans maakt indruk: "Met zÃ³veel messen in de rug terugkeren Ã©n presteren: chapeau"

Snelders is alvast onder de indruk. “Hij heeft zich ongelooflijk terug gemanifesteerd”, aldus Snelders in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Hij was bij Mechelen helemaal uitgerangeerd. Hij werd naar de B-kern gewerkt door de keeperstrainer. Als doelman keer je zelden terug met zulke messen in de rug.”

“Hij had genoeg meegemaakt bij Mechelen en ook bij Beveren dat het wel eens fin de carrière kon geweest zijn. Dan zeg ik chapeau.” Door de blessure van Moris kwam Coosemans terug tussen de palen. “Hij wist dat hij zich niets kon permitteren en dat het goed moest zijn. Hij kwam erin en speelde onmiddellijk fantastisch.”