Ronaldo laat Messi, Neymar en co mijlenver achter zich met dit nieuw record

Ronaldo rijgt de records dit seizoen nog maar eens aan elkaar en staat nu al voorop om de Ballon d'Or te winnen. Dat vertaalt zich ook naast het veld naar Instagram, waar hij nu aan 100 miljoen volgers zit. Op Facebook lukte hem dat eerder ook al, op Twitter zit hij opvallend genoeg 'maar' aan 52 miljoen.

Zelfs niet in de buurt

De voorsprong van CR7 op de concurrentie is gigantisch. Neymar is de eerstvolgende met 74 miljoen, Leo Messi heeft er 71 miljoen en dan is het een grote val naar 30 miljoen voor James Rodriguez. De top 10 meest gevolgde sporters op Instagram bestaat tevens voornamelijk uit voetballers, de enige andere is basketballer LeBron James met net geen 30 miljoen volgers.

Dit was de laatste post van Ronaldo toen hij de grens overschreedt: