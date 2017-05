BAS doet vandaag nog uitspraak over 39 punten aftrek

Buysse was volgens het Beroepscomité van de KBVB niet speelgerechtigd voor zestien wedstrijden (na een klacht van reeksgenoten Seraing en Sprimont) en daarom werd de club 39 punten ontnomen omdat hun resultaten omgezet werden in een 5-0 of 0-5 forfaitnederlaag. Daardoor kan Deinze de laatste plaats in de eerste Amateurreeks niet meer ontlopen.

KMSK Deinze stapte samen met de stad Deinze en investeringsmaatschappij Dakofin, waarmee akkoorden waren gesloten om naast het Burgemeester Van de Wielestadion een sportief en commercieel complex uit te grond te stampen, naar het BAS.