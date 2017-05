Decuyper (Antwerp) haalt uit naar Wauters, maar die geeft niet op

Patrick Decuyper wil nu zo snel mogelijk aan de samenstelling van zijn kern beginnen. "We gaan erin vliegen. We hebben veel tijd verloren. We spraken wel met spelers, trainers, jeugdspelers en sponsors, maar zolang die eindbeslissing er niet is, moet je toch afwachten. Ook de bouw van onze nieuwe tribune kan nu doorgaan", aldus Decuyper in HLN.

Eddy Wauters was ook op de zitting, maar werd al snel weer naar buitengestuurd met zijn eis om zijn resterende geld te krijgen. "Het is eigenlijk schandalig dat die man hier nog roet in het eten probeerde te gooien. Gelukkig keek iedereen daar doorheen. Hij houdt zelf de betalingen van de deurwaarders tegen om ons te blijven ambeteren. Hopelijk zijn we nu van hem verlost."

Beetje geld

Wauters zelf gaat door tot het einde. "Er staat een man achter Antwerp die bijna miljardair is. Dat ze dan even dat beetje geld betalen..." Wauters wil nog 1,2 miljoen krijgen.