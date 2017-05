Filip De Wilde breekt lans voor 17-jarige van Anderlecht: "Het is niet te vroeg"

Vader Ratko heeft het bij ons al aangegeven: hij hoopt dat zijn zoon volgend seizoen gewoon een eerlijke kans krijgt bij de voorbereiding. Want - zo zegt hij - Mile is klaar om te spelen. Ook Filip De Wilde is die mening toegedaan. "Ik heb Mile gehad bij de nationale U17. Hij heeft een enorm potentieel, zijn atletische mogelijkheden zijn enorm", vertelt hij in HLN.

"Dat omzetten naar een constante is de volgende uitdaging. Hij is pas 17, maar dat is voor mij geen bezwaar om eerste doelman te kunnen zijn. De echte talenten overleven wanneer ze voor de leeuwen worden gegooid. Kijk naar Courtois of Casillas, ook zij waren heel jong toen ze debuteerden."