Rivaliserende supporterskernen Gent en Lokeren gaan samenwerken

Het tweejaarlijkse Europese voetbal fan congres van Football Supporters Europe (FSE) is de grootste bijeenkomst van voetbalfans in z’n soort en is al aan zijn negende editie bezig. Het is tevens het enige evenement waar fans ideeën kunnen uitwisselen met voetbaloverheden en iedereen die actief in het voetbal betrokken is.

#EFFC2017 wordt gehost door de ‘rivale’ supporters uit Gent en Lokeren, de supportersfederatie van Gent en Front282, de supportersfederatie van Lokeren, met ondersteuning van de UEFA, Belgian Supporters, KAA Gent, KSC Lokeren en voetbal in de stad (Gent). Voorheen vond het congres plaats in London, Hamburg, Barcelona, Kopenhagen, Bologna, Istanbul, Amsterdam en Dublin. We verwachten zowat 350 voetbalsupporters uit heel het UEFA gebied.