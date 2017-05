Uw mening telt: wie wordt kampioen?

door Bart Vandenbussche

door

Kaarten geschud na speeldag 6? Uw mening is van belang!

We zijn zes speeldagen ver in play-off 1 en de eerste conclusies zijn alvast getrokken. Na speeldag 5 was er wat meer twijfel omtrent de titelambities van Anderlecht, is dat nu weer veranderd?

Anderlecht heeft nog steeds maar vijf punten voorsprong op AA Gent meer, maar Club Brugge is teruggekomen tot op vier punten in de stand. Het gelijkspel Gent - Anderlecht lijkt vooral een goede zaak te zijn geweest voor Anderlecht, want met nog vier speeldagen voor de boeg houden ze de Buffalo's voorlopig af. Anderlecht 42*

Club Brugge 38*

AA Gent 37

Charleroi 33*

Oostende 31

Zulte Waregem 29 Voor de play-offs begonnen gaf u in onze eerste barometer het voordeel nog aan ... Club Brugge. Na speeldag 1 schoof dat helemaal op naar Anderlecht, terwijl Gent na elke speeldag iets meer lijkt aan fans te winnen. Na speeldag 4 dacht al meer dan 80% onder jullie dat paars-wit kampioen zou worden, na speeldag 5 waren die kansen plots zwaar gezakt. En nu? Vóór de play-offs Na speeldag 1: Na speeldag 2: Na speeldag 3: Na speeldag 4: Na speeldag 5: Wie wordt kampioen? Dat is de vraag die we deze week alvast aan jullie stellen. En u kan naar hartelust kiezen tussen de zes teams die nog steeds aanspraak kunnen maken op de titel.