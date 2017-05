Patrick Goots heeft er vertrouwen in: "Antwerp binnen 2-3 jaar in play-off 1, binnen 5 jaar ambitie om kampioen te worden"

Goots zat gisteren niet met een bang hart af te wachten wat er zou gebeuren. "Ik ben supercontent dat ze hun licentie hebben, maar ik denk dat het niet krijgen sowieso niet aan de orde was", aldus Goots bij Voetbalkrant.com. "Tot voor kort wisten we niet dat het Paul Gheysens was die erachter zat, maar we wisten wel dat het iemand met kapitaal was. Want anders kan je niet zomaar 5 miljoen op een rekening zetten."

Er gaat een heel nieuw stadion verrijzen, meneer Gheysens weet van aanpakken

"Ook met de spelers die gehaald werden, zag je dat er een verandering was qua mogelijkheid tot investeren. Het is een superdeal voor Antwerp dat hij bij de club betrokken is. Tribune 1 wordt binnenkort afgebroken en twee maanden later zou de nieuwe tribune er al staan. Meneer Gheysens weet van aanpakken. Ik zie hem volgend jaar tribune 2 afbreken en er ook een nieuwe zetten na het seizoen."

Goots vangt ook heel wat geruchten op, maar er blijkt wel uit hoe ambitieus Antwerp is. "Er is geld en dat is heel belangrijk. Ik zie het zelf ook heel rooskleurig in. Ik speelde maandag nog met de legends van Antwerp en daar gingen heel wat bedragen rond. Ik neem dat wel met een korreltje zout, maar ik hoorde dat Gheysens binnen twee-drie jaar play-off 1 wil spelen. En binnen vijf jaar wil hij meedoen voor de titel", aldus Goots.

Antwerp moet niet investeren in jongens die komen uitbollen of in Joegoeslaven en Afrikanen

Om maar te zeggen dat er een hele nieuwe wind waait, maar het moet wel op het veld gebeuren en niet ernaast. "Antwerp moet investeren in goeie spelers die iets willen bewijzen, niet in jongens die komen uitbollen. En ook niet in Joegoeslaven of Afrikanen, maar jongens die ervaring hebben in eerste klasse", sluit Goots af.