Maes niet overtuigd: "Svilar als eerste keeper? Uitgesloten"

"De omstandigheden na het vertrek van Proto hebben in het voordeel van Boeckx gespeeld", aldus Maes in Het Laatste Nieuws. "Er was geen absolute nummer één na het vertrek van Proto, alles lag open."

De ex-doelman van Anderlecht vindt dat Boeckx het uitstekend doet. "Hij is een mooi voorbeeld dat je ook kan groeien in de rol van titularis. Hij is meegegroeid met het team en verdient alle krediet."

Volgens Maes wordt er laatdunkend gedaan over de prestaties van Boeckx. "Waarom zou hij dit niet kunnen in de Champions League? De media creëren die perceptie omdat hij geen geweldig palmares heeft en dat is niet correct."

Svilar zal dus moeten wachten. "Als eerste keeper? Uitgesloten, daar moet je niet eens over praten. Je moet hem rustig laten groeien. Kijk naar wat er met Roef is gebeurd. Hij speelde een paar sterke wedstrijden in Europa, maar daardoor werd een onrealistisch verwachtingspatroon gecreëerd."