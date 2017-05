Veel geruchten over mogelijk vertrek Vanderhaeghe, maar Oostende reageert met duidelijk signaal

Volgens HLN heeft de 47-jarige Vanderhaeghe een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging. Het nieuwe contract zou tot 2020 lopen, enkel de handtekeningen ontbreken nog. Verwacht wordt dat de volledige technische staf dus ook een aanbieding zal krijgen om hun contract te verlengen.

Vanderhaeghe zijn huidig contract liep nog tot 2018, maar er was veel te doen omwille van de druk die voorzitter Marc Coucke gelegd had om Europees te halen. Oostende is dankzij de winst tegen Charleroi echter nog steeds in de running voor de vierde plaats. Onder Vanderhaeghe haalde KVO al twee keer op rij play-off 1.