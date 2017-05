BarÃ§a-speler verrast met uitspraak over Ronaldo: "Hij is een genie, ik zou liegen als ik zei van niet"

Op een Adidas-evenenemt donderdag kreeg Alba de vraag voorgeschoteld: wie is de beste ter wereld? "Iedereen heeft z'n eigen mening. Op een bepaald moment had Xavi of Iniesta ook moeten winnen. Maar je weet al wat ik ga zeggen, want voor mij is Messi de beste speler ter wereld." Weinig verrassing dus, maar toch verrassend dat hij de grote rivaal van Real Madrid een 'genie' noemt.

"Cristiano is een geweldige speler die vaak scoort. Hij is een genie, ik zou liegen als ik zei van niet," gaf de Spanjaard toe. "Ik denk wel dat de mensen liever Messi bezig zien op het veld, gelijk voor welk team je supportert." Beide sterren zijn alleszins aan een geweldige jaargang bezig, hieronder kun je hun individuele statistieken bekijken.